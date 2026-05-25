Natraj Proteins stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Natraj Proteins hat sich am 22.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,96 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,37 INR je Aktie generiert.

Natraj Proteins hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 188,7 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 230,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,03 INR beziffert. Im Vorjahr hatten -3,900 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Natraj Proteins 1,01 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 1,18 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at