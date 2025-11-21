|
Nattaro Labs Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Nattaro Labs Registered hat sich am 19.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 SEK gegenüber -0,060 SEK im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 33,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,0 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,4 Millionen SEK ausgewiesen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
