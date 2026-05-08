Nattaro Labs Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nattaro Labs Registered ließ sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nattaro Labs Registered die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nattaro Labs Registered -0,050 SEK je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,0 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at