|
27.02.2026 06:31:29
Nattaro Labs Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Nattaro Labs Registered lud am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Nattaro Labs Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 SEK je Aktie gewesen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,71 Prozent auf 1,1 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,160 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,180 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 5,00 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahr hatte Nattaro Labs Registered 4,47 Millionen SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.