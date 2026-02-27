27.02.2026 06:31:29

Nattaro Labs Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nattaro Labs Registered lud am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Nattaro Labs Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 SEK je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,71 Prozent auf 1,1 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,160 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,180 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 5,00 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahr hatte Nattaro Labs Registered 4,47 Millionen SEK umgesetzt.

