NATTY SWANKY gewährte Anlegern Blick in die Bücher

NATTY SWANKY hat am 13.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.01.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 144,99 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -96,370 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,94 Prozent auf 2,16 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 380,110 JPY vermeldet. Im Vorjahr waren -109,700 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 7,68 Milliarden JPY – ein Plus von 6,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem NATTY SWANKY 7,20 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at