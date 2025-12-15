NATTY SWANKY stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NATTY SWANKY hat am 12.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.10.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -62,64 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NATTY SWANKY ein EPS von -20,390 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,84 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 9,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at