NATTY SWANKY: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

NATTY SWANKY hat am 12.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 6,38 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -38,140 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,92 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,85 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at