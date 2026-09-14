NATTY SWANKY zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NATTY SWANKY hat am 11.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 6,54 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -134,340 JPY je Aktie erzielt worden.

NATTY SWANKY hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,99 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at