dormakaba Aktie
WKN: 898080 / ISIN: CH0011795959
|
04.02.2026 01:00:00
Natürliche Belüftung: Ein Verbündeter für Nachhaltigkeit
Ein passives Belüftungssystem nutzt natürliche physikalische Phänomene wie Wind und Temperaturgradienten, um Frischluft zuzuführen, warme Luft abzuführen und die Luftfeuchtigkeit zu regulieren – und so mit geringem oder gar keinem aktiven Energieaufwand für angenehme Bedingungen zu sorgen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Kaba Holding AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu dormakaba Holding AG
|
15.01.26
|dormakaba testet innovative Zutrittssysteme im nördlichsten Eishotel der Welt (EQS Group)
|
15.01.26
|dormakaba to test innovative access systems at world's northernmost ice hotel (EQS Group)
|
30.10.25
|SPI-Titel dormakaba-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in dormakaba von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.10.25
|SPI-Wert dormakaba-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in dormakaba von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.10.25
|SPI-Wert dormakaba-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich dormakaba-Aktionäre freuen (finanzen.at)
|
21.10.25
|Generalversammlung stimmt allen Anträgen zu (EQS Group)
|
21.10.25
|Annual General Meeting approves all proposals (EQS Group)
|
21.10.25
|Schwacher Handel: SPI beendet den Handel im Minus (finanzen.at)