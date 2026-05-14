Natura Cosmeticos: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Natura Cosmeticos präsentierte in der am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,62 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Natura Cosmeticos ein EPS von -0,190 USD in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 902,8 Millionen USD, gegenüber 1,14 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20,96 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at