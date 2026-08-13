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13.08.2026 06:31:29
NATURA COSMETICOS: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
NATURA COSMETICOS ließ sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NATURA COSMETICOS die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,03 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,400 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,67 Prozent zurück. Hier wurden 5,17 Milliarden BRL gegenüber 5,60 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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