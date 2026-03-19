NATURA COSMETICOS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NATURA COSMETICOS hat am 16.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,230 BRL je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,19 Milliarden BRL – eine Minderung von 20,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7,75 Milliarden BRL eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,880 BRL beziffert. Im Vorjahr waren -6,460 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,41 Prozent auf 21,82 Milliarden BRL aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24,09 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at