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14.05.2026 06:31:29
NATURA COSMETICOS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
NATURA COSMETICOS präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,32 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NATURA COSMETICOS ein Ergebnis je Aktie von -0,110 BRL vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NATURA COSMETICOS in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 28,95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,75 Milliarden BRL im Vergleich zu 6,68 Milliarden BRL im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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