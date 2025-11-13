|
NATURA COSMETICOS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
NATURA COSMETICOS hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 1,33 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NATURA COSMETICOS ein Ergebnis je Aktie von -4,840 BRL vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,19 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum waren 5,98 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.
