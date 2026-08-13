Natura Cosmeticos präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Natura Cosmeticos hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Natura Cosmeticos ein EPS von 0,700 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,56 Prozent auf 1,02 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 987,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at