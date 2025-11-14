Natural Alternatives International präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Natural Alternatives International präsentierte in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Natural Alternatives International ein Ergebnis je Aktie von -0,330 USD vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 37,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at