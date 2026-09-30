30.09.2026 06:31:29

Natural Alternatives International stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Natural Alternatives International hat am 28.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,23 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 34,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -3,430 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Natural Alternatives International ein EPS von -2,280 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 141,35 Millionen USD gegenüber 129,58 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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