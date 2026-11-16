Natural Alternatives International stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Natural Alternatives International hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,41 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,050 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 28,1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 24,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Natural Alternatives International 37,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at