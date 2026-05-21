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21.05.2026 06:31:29
Natural Alternatives International stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Natural Alternatives International gab am 19.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Natural Alternatives International ein Ergebnis je Aktie von -0,370 USD vermeldet.
Der Umsatz lag bei 35,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 23,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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