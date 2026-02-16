Natural Alternatives International verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Natural Alternatives International ließ sich am 13.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Natural Alternatives International die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,42 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Natural Alternatives International -0,370 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Natural Alternatives International in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 34,5 Millionen USD im Vergleich zu 34,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at