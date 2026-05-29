Natural Capsules: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Natural Capsules ließ sich am 27.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Natural Capsules die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 4,82 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,130 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29,98 Prozent auf 584,5 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 449,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 23,840 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 0,230 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Natural Capsules im vergangenen Geschäftsjahr 1,87 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Natural Capsules 1,69 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at