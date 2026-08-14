Natural Capsules stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Natural Capsules präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Natural Capsules hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 5,55 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5,400 INR je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Natural Capsules in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 487,1 Millionen INR im Vergleich zu 452,0 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at