Natural Diamond Council kündigt strategische Partnerschaft mit dem weltgrößten Schmuckhändler Chow Tai Fook an

SHANGHAI, 21. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Das Natural Diamond Council (NDC) gab heute eine exklusive strategische Partnerschaft mit der Chow Tai Fook Jewellery Group (Chow Tai Fook) bekannt, um den „Natural Diamonds Dream" zu fördern und den chinesischen Verbrauchern, insbesondere der jüngeren Generation, die zeitlose Schönheit natürlicher Diamanten durch eine Vielzahl von Kommunikationskanälen und zugänglichen digitalen Inhalten sowie professionellen Schulungsressourcen näher zu bringen. Dazu passt, dass die Schauspielerin und Sängerin Li Bingbing als Natural Diamond Ambassador für die Chow Tai Fook Jewellery Group angekündigt wurde.

Ziel der Partnerschaft ist es, den chinesischen Verbrauchern den Wert natürlicher Diamanten zu vermitteln und ihr Vertrauen und ihren Wunsch nach natürlichen Diamanten zu stärken. Als erster und exklusiver strategischer Einzelhandelspartner des Natural Diamond Council in China wird Chow Tai Fook die Werbe- und Aufklärungskampagnen des Natural Diamond Council in China in vollem Umfang unterstützen. Das Natural Diamond Council wird seine Unterstützung in verschiedenen Bereichen ausweiten, darunter Werbemittel, digitale Assets, soziale Medieninhalte und Suchmaschinenmarketing, um die Kernwerte und die emotionale Bedeutung von Naturdiamanten, die durch ihre Kostbarkeit, Seltenheit und Einzigartigkeit unterstrichen werden, voll zur Geltung zu bringen. Während sie die Verbraucher in die spektakuläre Welt der Naturdiamanten einlädt, wird die Partnerschaft einen weiteren tiefgreifenden und positiven Einfluss auf die Naturdiamanten-Schmuckindustrie haben.

„Eine unserer wichtigsten Prioritäten in diesem Jahr ist es, eng mit den Einzelhändlern von Naturdiamanten zusammenzuarbeiten, um gemeinsam die authentische und einzigartige Schönheit von Naturdiamanten zu schützen und zu vermitteln", sagte David Kellie, CEO des Natural Diamond Council. „Chow Tai Fook ist ein führendes Unternehmen in Chinas Schmuckindustrie mit großem Einfluss. Durch die Zusammenarbeit mit Chow Tai Fook auf dem chinesischen Markt hoffen wir, den ‚Natural Diamonds Dream' bei jungen Konsumenten zu entfachen."

„Wir fühlen uns geehrt, mit dem Natural Diamond Council zusammenzuarbeiten und den ‚Natural Diamonds Dream' Hand in Hand zu fördern", sagte Chan Sai-Cheong, Managing Director (Mainland China) der Chow Tai Fook Jewellery Group. „Im Laufe der Jahre hat Chow Tai Fook ein umfangreiches Einzelhandelsnetzwerk in der Region Großchina und ein professionelles Team von Verkaufsexperten aufgebaut, die uns dabei helfen, die Werte und die Bedeutung von natürlichen Diamanten zu vermitteln und die Begehrlichkeit und das Vertrauen der Verbraucher in diese natürlichen Geschenke zu steigern. Ich bin zuversichtlich, dass diese Partnerschaft die Werte von natürlichen Diamanten festigen und das Verlangen der Verbraucher nach ihnen steigern wird. Es wird auch jungen Verbrauchern helfen, eine emotionale Verbindung zu natürlichen Diamanten aufzubauen und deren Symbolik zu erkennen, was sie zu ihrer bevorzugten Wahl für Schmuck macht."

„Seit unserer Umbenennung im Jahr 2020 haben wir ein vielfältiges Portfolio an digitalen Inhalten für Naturdiamanten entwickelt, das jeden Monat mehr als 5.000.000 Verbraucher auf unsere Plattformen lockt. Durch diese strategische Partnerschaft möchten wir das ausgedehnte Vertriebsnetz, den hervorragenden Ruf und die starke Unterstützung von Chow Tai Fook nutzen, um mit unseren Inhalten noch schneller und tiefer eine viel breitere Verbrauchergemeinschaft zu erreichen. Wenn die Verbraucher die Bedeutung und den Wert von Naturdiamanten besser verstehen, wird dies das zukünftige Wachstum der Naturdiamantenindustrie ankurbeln", bemerkte Mabel Wong McCormick, Geschäftsführerin des Natural Diamond Council for Greater China.

Die Vorliebe der Verbraucher für natürliche Diamanten wächst weltweit. Daher werden aktives Zuhören und Reagieren auf die Bedürfnisse der Verbraucher sowie die flexible Anpassung der Botschaften und Geschäftsmodelle, um eine lang anhaltende emotionale Verbindung mit den Verbrauchern zu pflegen, der Schlüssel für das nachhaltige Wachstum der Diamantschmuckindustrie sein.

Das Natural Diamond Council freut sich darauf, in Zukunft noch enger mit der Industrie zusammenzuarbeiten, um den wahren Wert und die emotionale Symbolik von Naturdiamanten bei den Verbrauchern bekannt zu machen. Indem das Bewusstsein für und der Wunsch nach natürlichen Diamanten bei den chinesischen Millennial-Konsumenten auf die nächste Stufe gehoben wird, werden das Natural Diamond Council und die Akteure der Branche einen wichtigen Schritt in Richtung des „Natural Diamonds Dream" machen und gemeinsam das schnelle Wachstum der Naturdiamantenbranche vorantreiben.

Informationen zum NATURAL DIAMOND COUNCIL

Das NATURAL DIAMOND COUNCIL ist ein internationaler Industrieverband, der aus sieben weltweit führenden Diamantminengesellschaften besteht. Zu den Mitgliedern gehören ALROSA, De Beers Group, Lucara Diamond Corp, RZ Murowa, Petra Diamonds, Rio Tinto und Arctic Canadian Diamond Company Ltd. mit einer Gesamtproduktion, die 75 % des weltweiten Marktes für natürliche Diamanten ausmacht. Seine Mission ist es, die facettenreiche Welt der Naturdiamanten zu zeigen und den Wunsch der Menschen nach Naturdiamanten zu entfachen. Das NATURAL DIAMOND COUNCIL stärkt seine maßgebliche Rolle auf dem Gebiet der Naturdiamanten durch die Veröffentlichung von Branchentrends und den Austausch von Nachrichten und Informationen. Es feiert auch die außergewöhnliche Kreativität, die Naturdiamantenschmuck verkörpert, und fördert die Werte, die von ihren Mitgliedsunternehmen hochgehalten werden, sowie den positiven sozialen Nutzen, den die gesamte Naturdiamantenindustrie schafft.

Informationen zu Chow Tai Fook Jewellery Group Limited

Chow Tai Fook Jewellery Group Limited (der „Konzern"; SEHK-Aktiencode: 1929) wurde im Dezember 2011 am Main Board der Börse von Hongkong notiert. Die Vision des Konzerns ist es, der vertrauenswürdigste Schmuckkonzern der Welt zu werden.

Die 1929 gegründete, kultige Marke „CHOW TAI FOOK" ist weithin für ihre Vertrauenswürdigkeit und Authentizität anerkannt und ist für ihr Produktdesign, ihre Qualität und ihren Wert bekannt. Ein langjähriges Engagement für Innovation und Handwerkskunst hat zum Erfolg der Gruppe und ihrer ikonischen Einzelhandelsmarke beigetragen und ist in ihrem reichen 90-jährigen Erbe verankert. Die Grundlage für diesen Erfolg sind unsere langjährigen Grundwerte „Aufrichtigkeit • Ewigkeit".

Die Differenzierungsstrategie des Konzerns dringt weiterhin in verschiedene Kundensegmente vor, indem sie ein maßgeschneidertes Angebot für unterschiedliche Lebensstile und Persönlichkeiten sowie für die verschiedenen Lebensphasen der Kunden bereitstellt. Das Markenportfolio der Gruppe bietet eine große Vielfalt an Produkten, Dienstleistungen und Kanälen und umfasst die Flaggschiffmarke CHOW TAI FOOK mit kuratierten Einzelhandelserlebnissen sowie weitere individuelle Marken wie HEARTS ON FIRE, ENZO, SOINLOVE und MONOLOGUE.

Das Engagement des Konzerns für nachhaltiges Wachstum ist in seiner kundenorientierten Ausrichtung und seinen Strategien verankert, die darauf abzielen, langfristige Innovationen im Geschäft, bei den Mitarbeitern und in der Kultur zu fördern. Eine weitere Kernkompetenz, die ein nachhaltiges Wachstum unterstützt, ist ein ausgeklügeltes und agiles Geschäftsmodell. Dies unterstützt den Konzern durch die Förderung von Spitzenleistungen und die Ausweitung der Möglichkeiten entlang der gesamten Wertschöpfungskette auf Gemeinden und Industriepartner in der ganzen Welt.

Mit einem ausgedehnten Einzelhandelsnetz in Großchina, Japan, Korea, Südostasien und den USA sowie einem schnell wachsenden E-Commerce-Geschäft setzt der Konzern effektive Online-to-Offline („O2O")-Strategien um, um im heutigen Omnichannel-Einzelhandelsumfeld erfolgreich zu sein.