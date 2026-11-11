Natural Gas Services Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Natural Gas Services Group hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,43 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Natural Gas Services Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,460 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Natural Gas Services Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 61,3 Millionen USD im Vergleich zu 43,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at