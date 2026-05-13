Natural Gas Services Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Natural Gas Services Group lud am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,380 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 48,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Natural Gas Services Group 41,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at