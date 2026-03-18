Natural Gas Services Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Natural Gas Services Group lud am 16.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 46,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,7 Millionen USD in den Büchern standen.

In Sachen EPS wurden 1,57 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Natural Gas Services Group 1,37 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 172,31 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 156,74 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at