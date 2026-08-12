Natural Gas Services Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Natural Gas Services Group hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,410 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 41,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 51,4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at