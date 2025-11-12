Natural Gas Services Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Natural Gas Services Group hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Natural Gas Services Group 0,400 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Natural Gas Services Group mit einem Umsatz von insgesamt 43,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,66 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at