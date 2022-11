Natural Grocers by Vitamin Cottage gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Natural Grocers by Vitamin Cottage stellte am 18.11.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,090 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 274,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 272,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,940 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,910 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,09 Milliarden USD gegenüber 1,06 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,970 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 1,10 Milliarden USD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at