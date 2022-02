Natural Grocers by Vitamin Cottage hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Natural Grocers by Vitamin Cottage veröffentlichte am 04.02.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,390 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Natural Grocers by Vitamin Cottage 0,207 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 277,3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 265,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at