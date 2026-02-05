Natural Health Trends gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Natural Health Trends hat am 04.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,05 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Natural Health Trends ein EPS von 0,020 USD in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,14 Prozent auf 9,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,080 USD gegenüber 0,050 USD im Vorjahr verkündet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Natural Health Trends im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 7,40 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 39,78 Millionen USD. Im Vorjahr waren 42,96 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at