Natural Health Trends informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Natural Health Trends hat am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Natural Health Trends ein Ergebnis je Aktie von 0,010 USD vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 9,2 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at