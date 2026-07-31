Natural Health Trends informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Natural Health Trends lud am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 22,53 Prozent auf 7,6 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at