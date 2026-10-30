Natural Health Trends: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Natural Health Trends lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,040 USD erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 7,6 Millionen USD, gegenüber 9,5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20,25 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at