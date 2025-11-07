Natural Health Trends stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Natural Health Trends hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Natural Health Trends in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 10,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at