Natural Park vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Natural Park äußerte sich am 16.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,51 Prozent zurück. Hier wurden 1,52 Milliarden THB gegenüber 1,59 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,030 THB ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 THB je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 5,87 Milliarden THB, während im Vorjahr 5,61 Milliarden THB ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at