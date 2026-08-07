Natural Resource Partners LP Partnership Units: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Natural Resource Partners LP Partnership Units hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 1,85 USD gegenüber 2,52 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 53,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Natural Resource Partners LP Partnership Units einen Umsatz von 46,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at