Natural Resource Partners LP Partnership Units: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Natural Resource Partners LP Partnership Units lud am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,44 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,97 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Natural Resource Partners LP Partnership Units in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 47,2 Millionen USD im Vergleich zu 55,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at