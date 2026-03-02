Natural Resource Partners LP Partnership Units legte Quartalsergebnis vor

Natural Resource Partners LP Partnership Units hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 2,27 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Natural Resource Partners LP Partnership Units noch ein Gewinn pro Aktie von 3,15 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 25,26 Prozent auf 48,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Natural Resource Partners LP Partnership Units 64,8 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 10,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 11,35 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Natural Resource Partners LP Partnership Units im vergangenen Geschäftsjahr 202,34 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 17,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Natural Resource Partners LP Partnership Units 245,03 Millionen USD umsetzen können.

