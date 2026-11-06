Natural Resource Partners LP Partnership Units mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Natural Resource Partners LP Partnership Units hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,95 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,28 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Natural Resource Partners LP Partnership Units in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,80 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 48,9 Millionen USD im Vergleich zu 51,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at