Natural Resource Partners LP Partnership Units stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Natural Resource Partners LP Partnership Units hat am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 51,4 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 1,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at