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naturenergie holding AG: EBIT und Adjusted EBIT zum 30. Juni 2026 unter Vorjahresniveau



14.07.2026 / 17:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Ad hoc-Mitteilung

- gemäss Art. 53 KR der Schweizer Börse SIX (CH) -

naturenergie holding AG: EBIT und Adjusted EBIT zum 30. Juni 2026 unter Vorjahresniveau

Laufenburg, 14. Juli 2026. Die naturenergie holding AG wird zum 30. Juni 2026 voraussichtlich mit einem EBIT unter dem Niveau des Vergleichszeitraums zum 30. Juni 2025 abschliessen.

Es zeichnet sich ab, dass das EBIT zum 30. Juni 2026 konsolidiert rund 68 Mio. Euro betragen wird. Im Vorjahr wurde per 30. Juni 2025 ein EBIT von rund 91 Mio. Euro erreicht. Höhere Bewertungseffekte aus der Personalvorsorge Deutschland erhöhen das EBIT gegenüber dem Vorjahr um rund 3 Mio. Euro. Das Adjusted EBIT, das die operative Ergebnisentwicklung widerspiegelt, wird per 30. Juni 2026 voraussichtlich bei rund 62 Mio. Euro liegen und somit rund 26 Mio. Euro niedriger als per 30. Juni 2025 ausfallen.

Ein deutlich tieferes Vermarktungsniveau der eigenen Erzeugung sowie eine schlechtere Wasserführung am Hochrhein und im Wallis in Verbindung mit einer niedrigeren Produktion der Wasserkraftwerke führten im ersten Halbjahr 2026 zu tieferen Ergebnisbeiträgen als im Vorjahreszeitraum. Zum Jahresende wird aus heutiger Sicht ein EBIT von rund 120 Mio. Euro erwartet. Dies entspricht auch dem Ausblick zu Beginn des Geschäftsjahres 2026.

Die Nettoinvestitionen in Höhe von rund 42 Mio. Euro sind um rund 12 Mio. Euro tiefer ausgefallen als im Vorjahr. Davon sind rund 8 Mio. Euro auf tiefer Bruttoinvestitionen zurückzuführen. Die erhaltenen Zuschüsse und Desinvestitionen fallen um 4 Mio. Euro höher aus als im Vorjahr und liegen bei rund 24 Mio. Euro. Bis zum Jahresende werden weiterhin Bruttoinvestitionen in Höhe von über 180 Mio. Euro erwartet.

Diese Einschätzung ist noch vorläufig. Änderungen sind bei der endgültigen Erstellung des Halbjahresabschlusses noch möglich. Die erforderlichen Gremienentscheide stehen noch aus.

Die Veröffentlichung des Halbjahresberichts per 30. Juni 2026 erfolgt am 27. Juli 2026.

Unternehmensinformation

Die naturenergie holding AG ist ein deutsch-schweizerisches Unternehmen, das als regionaler Partner Menschen, Kommunen und Unternehmen zum nachhaltigen Leben und Wirtschaften in Südbaden und der Schweiz befähigt. Die naturenergie Gruppe bietet ganzheitliche Energielösungen und sie erzeugt und vertreibt erneuerbare Energie aus Wasser - und Sonnenkraft. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio umfasst die Bereiche Photovoltaik, Wärme, Bauen und Wohnen sowie Elektromobilität . Das Tochterunternehmen naturenergie netze GmbH verantwortet den Betrieb und die Weiterentwicklung der Stromverteilnetze. Zur Unternehmensgruppe gehören darüber hinaus die naturenergie hochrhein AG, die enalpin AG und die tritec AG. Mit knapp 1.500 Mitarbeitenden hat die Unternehmensgruppe im Jahr 2025 einen Umsatz von 1,6 Milliarden Euro erwirtschaftet. Sie ist eine Beteiligungsgesellschaft der EnBW Energie Baden-Württemberg AG. www.naturenergie-holding.ch

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