naturenergie holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

naturenergie holding AG: Vorläufiges EBIT 2025 unter Vorjahresniveau und deutlich über Halbjahresprognose



03.02.2026 / 17:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung - gemäss Art. 53 KR der Schweizer Börse SIX (CH) -

naturenergie holding AG: Vorläufiges EBIT 2025 unter Vorjahresniveau und deutlich über Halbjahresprognose

Laufenburg, 3. Februar 2026. Die naturenergie holding AG wird zum 31. Dezember 2025 voraussichtlich mit einem tieferen EBIT abschliessen als im Vorjahr.

Es zeichnet sich ab, dass das EBIT, also das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, rund 214 Millionen Euro betragen wird. Das unterschreitet den Vorjahreswert um 10 Millionen Euro und überschreitet gleichzeitig deutlich die EBIT-Prognose zum Halbjahr 2025, die bei 160 Millionen Euro lag.

Bewertungseffekte aus der Personalvorsorge und einmalige Abgangserträge beeinflussten den EBIT mit rund 5 Millionen Euro positiv. Im Vorjahr war der EBIT durch Bewertungseffekte aus der Personalvorsorge und einer einmaligen Rückstellungsauflösung in Höhe von rund 14 Millionen Euro positiv beeinflusst.

Das Adjusted EBIT, das die operative Ergebnisentwicklung widerspiegelt, wird voraussichtlich rund 209 Millionen betragen und somit etwa 2 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert liegen. Im Vorjahresvergleich fiel die Wasserkraftproduktion deutlich geringer aus. Ursache waren eine schwache Wasserführung am Hochrhein im ersten Halbjahr sowie Naturereignisse im Wallis. Diese Effekte konnten durch hohe Vermarktungspreise und eine deutlich bessere Wasserführung am Hochrhein im zweiten Halbjahr zu einem grossen Teil kompensiert werden.

Die Bruttoinvestitionen sind 2025 um rund 27 Millionen Euro auf nunmehr rund 174 Millionen Euro gestiegen und liegen knapp unter der zum Halbjahr aktualisierten Prognose von 180 Millionen Euro. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist vor allem auf höhere Investitionen zurückzuführen. Diese flossen insbesondere in den Ausbau der Stromnetze sowie in Projekte der erneuerbaren Erzeugungsinfrastruktur. Dazu zählen unter anderem der Ausbau und die Flexibilisierung der Wasserkraft am Hochrhein und im Wallis sowie das Wasserstoff-Reallabor am Wasserkraftwerk Wyhlen.

Diese Einschätzung ist noch vorläufig. Änderungen sind bei der endgültigen Erstellung des Jahresabschlusses noch möglich. Die erforderlichen Gremien-Entscheide stehen noch aus.

Die Veröffentlichung der endgültigen Jahresabschlusszahlen für das Jahr 2025 erfolgt am 2. März 2026. Der Geschäftsbericht wird ebenfalls zu diesem Datum publiziert.

------------------------------

Sprache: Deutsch / Emittent: naturenergie holding AG, Baslerstrasse 44,

CH-5080 Laufenburg, Telefon: +41.62.869 22 22, Fax: +41.62.869 25 81,

info@naturenergie.ch, www.naturenergie-holding.ch, ISIN: CH 001 573 870 8

Unternehmensinformation

Die naturenergie holding AG ist ein deutsch-schweizerisches Unternehmen, das als regionaler Partner Menschen, Kommunen und Unternehmen zum nachhaltigen Leben und Wirtschaften in Südbaden und der Schweiz befähigt.

Die naturenergie Gruppe bietet ganzheitliche Energielösungen und sie erzeugt und vertreibt erneuerbare Energie aus Wasser - und Sonnenkraft. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio umfasst die Bereiche Photovoltaik, Wärme, Bauen und Wohnen sowie Elektromobilität . Das Tochterunternehmen naturenergie netze GmbH verantwortet den Betrieb und die Weiterentwicklung der Stromverteilnetze.

Zur Unternehmensgruppe gehören darüber hinaus die naturenergie hochrhein AG, die enalpin AG und die tritec AG. Mit knapp 1.500 Mitarbeitenden hat die Unternehmensgruppe im Jahr 2024 einen Umsatz von 1,7 Milliarden Euro erwirtschaftet. Sie ist eine Beteiligungsgesellschaft der EnBW Energie Baden-Württemberg AG. www.naturenergie-holding.ch