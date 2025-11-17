Natures Miracle gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Natures Miracle hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,19 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,700 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Natures Miracle im vergangenen Quartal 0,1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 97,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Natures Miracle 3,1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at