Natures Miracle präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Natures Miracle hat am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 0,01 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Natures Miracle noch ein Gewinn pro Aktie von -0,430 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Natures Miracle mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 96,40 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at