Natures Sunshine Products präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Natures Sunshine Products hat am 10.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 USD, nach -0,020 USD im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 123,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 118,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Natures Sunshine Products im vergangenen Geschäftsjahr 480,14 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Natures Sunshine Products 454,36 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at