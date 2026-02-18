18.02.2026 09:37:25

Naturgy Energy Group SA Full Year Profit Climbs

(RTTNews) - Naturgy Energy Group SA (GAN.F) announced earnings for its that Increased from the same period last year

The company's earnings totaled EUR2.02 billion. This compares with EUR1.90 billion last year.

The company's revenue for the period rose 1.0% to EUR19.46 billion from EUR19.27 billion last year.

Naturgy Energy Group SA earnings at glance (GAAP):

-Earnings: EUR2.02 Bln. vs. EUR1.90 Bln. last year. -Revenue: EUR19.46 Bln vs. EUR19.27 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX im Plus -- Nikkei legt kräftig zu - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen Gewinne zur Wochenmitte. Der japanische Aktienmarkt zieht zur Wochenmitte an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen