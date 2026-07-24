Naturgy Energy Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Naturgy Energy Group hat am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 USD, nach 0,150 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,81 Milliarden USD – ein Plus von 14,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Naturgy Energy Group 5,08 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at