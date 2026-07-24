Naturgy Energy vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Naturgy Energy lud am 22.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,74 EUR gegenüber 0,670 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,00 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,48 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Experten hatten einen Gewinn von 0,523 EUR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 4,97 Milliarden EUR erwartet.

Redaktion finanzen.at