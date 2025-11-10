|
Naturite Agro Products: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Naturite Agro Products lud am 07.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Naturite Agro Products hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,31 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,890 INR je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1252,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 121,9 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 9,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
